保德信人壽屬意台新金的話，該案遲未送件到金管會，其一就是有考慮到「台新金彰化銀行經營權案」官司糾葛未明朗化。台新金與財政部雖釋出停止訴訟協商和解方案意願，缺少具體內容終告失敗，只得等8月21日高等法院法官宣布判決結果。

台新金吳家友人說，台新金目前希望先出脫在彰化銀的股權，若財政部遲遲無法同意雙方主管直接討論和解方案，接下來可能透過發行債券及特別股籌措資金。「2005年，台新金以365億元標得彰化銀22.55％股權，反觀台灣保德信標售案不及百億，對台新金而言，籌資買下台灣保德信並不難。」

台新金在2020年6月19日彰化銀董事改選中，全拿3席獨董，遭彰化銀工會抗議。（圖／報系資料照）

據悉，台新金與彰化銀互爭經營權一事，讓金管會相當在意，尤其6月19日彰化銀董事改選，公股拿下五席董事，雖然贏了面子卻不符合蘇貞昌的期待。

事實上，彰化銀董事改選前夕，蘇貞昌特別找來前財政部國庫署長、彰化銀董事長凌忠嫄，並親自下令「一席都不放」，結果竟被台新金取得一席董事及三席獨董。

因此，月前甫上任的金管會主委黃天牧，被問到台新金要買台灣保德信一事時明確表示：「會透過資本適足、金控雙重槓桿比率等原則，加以審查把關。」

蘇貞昌一上任行政院長，看中凌忠嫄（左）在財政部國庫署長任內，操盤彰化銀改選一戰成名，而將其從土地銀行轉任為彰化銀董座。右為彰化銀總經理黃瑞沐。

談起吳東亮面對彰化銀董事改選的想法，一名吳家友人透露：「吳董（吳東亮）這次在彰化銀董事改選中算票很精準，他把票數幾乎都押在獨立董事席次，最終險勝財政部推出的人選，拿下的三席，全是沙盤推演中意料到的，倒沒想到外資支持自然董事一席，讓吳董穩住四席。」

「這是上帝給的，眷顧台新金。財政部為顧全面子，傾全力要贏得彰化銀董事選舉。只是輸贏結果，對台新金、彰化銀和財政部來說都沒有輸家，股東才是最大贏家。」該名友人表示。

（債券：明訂償還期限等條件的有價證券。特別股：兼具債券與股票性質）

金管會主委黃天牧表示，金控雙重槓桿比率、資本適足等指標，是審查台灣保德信標售案的重點。（圖／黃鵬杰攝）

台灣保德信人壽

隸屬於美國保德信金融集團，台灣業務包括人壽保險及投信基金。2000年11月升格為國內第一家外商壽險子公司，員工共364人，不動產包含台北市南京東路總部大樓等，保險商品以保障型保單（終身型壽險）為主，保戶平均保額308萬元。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)