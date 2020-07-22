本刊調查，行政院長蘇貞昌和愛將、第一金控董事長廖燦昌力求擊敗台新金的立場，可能與院長蘇貞昌兩年前角逐新北市長落選有關，「因為吳家與國民黨推出的候選人、現任新北市長侯友宜有極深的淵源。」

這次極力與台新金搶親的第一金董事長廖燦昌，其實是蘇貞昌獨排眾議力挺的人馬。廖燦昌原是合作金庫董座，任內對遠東航空有不正常借貸，兩年前因慶富案爆弊端而下台，沒想到蘇貞昌去年擔任行政院長後，竟「重用」廖燦昌擔任第一金董座，當時有人質疑這起人事案，蘇貞昌則以「用人唯才是唯一考量」回應。

第一金董座廖燦昌在擔任合庫商銀董事長期間，曾因「慶富公司涉詐貸案」下台，後來被行政院長蘇貞昌提拔回鍋公股銀行。（圖／報系資料照、施岳呈攝）

甫上任一年的廖燦昌，一出手就搶買台灣保德信，引來金融圈議論紛紛。對此，廖燦昌公開表示，出價前有向財政部報備，也獲得同意，「台灣保德信有五十幾億元的不動產價值，業務性質可以和第一金達到互補相乘效果，才會決定試看看。」

「如果第一金出價比其他兩家（台新金、聯邦銀）都低，但也是八十幾億元，再加上一成手續作業費，就高達九十多億元，和2017年以象徵性的『美金一元』購入英傑華人壽股份，實在有如天壤之別。公股銀行出手這麼大方，都是人民納稅錢呀！」一名不具名的立委說。

侯友宜和蘇貞昌在2018年新北市長選舉中對決，侯友宜最後以116萬多票當選，自此兩人常隔空叫陣。（圖／報系資料照）

一名了解內幕的人士也透露說，「當時吳董（吳東亮）支持的是國民黨籍現任新北市長侯友宜。吳董與侯友宜情誼深厚，三十年前吳董遭綁架時，侯友宜任職台北市警察局刑事警察大隊副隊長，對吳董有救命之恩，因此侯友宜競選新北市長時，吳董當然給予支持。」

對於台灣保德信進行第一輪出價後，外傳台新金找人拜託第一金棄標。台新金吳家友人強調「這根本是無稽之談，台新金沒有授權外部人員代表吳董（吳東亮）洽談任何事情。」

台新金總經理林維俊面對媒體詢問此事時，也感到一頭霧水，「我天天都和董事長（吳東亮）在一起，沒聽過這件事。」

看來，台新金外有與蘇貞昌的恩怨，內有彰化銀經營權紛爭，未來迎娶台灣保德信的紅地毯上，仍有不少障礙。

侯友宜30年前擔任台北市警局刑事警察大隊副隊長，偵辦震驚社會的吳東亮1億元綁架案，親自逮捕主嫌。（圖／報系資料照）

台灣保德信人壽

隸屬於美國保德信金融集團，台灣業務包括人壽保險及投信基金。2000年11月升格為國內第一家外商壽險子公司，員工共364人，不動產包含台北市南京東路總部大樓等，保險商品以保障型保單（終身型壽險）為主，保戶平均保額308萬元。

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(中時新聞網)