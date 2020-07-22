屏東市22日發生民宅火警，警消出動搶救。(屏縣消防局提供／林和生屏東傳真)

屏東縣消防局22日清晨2時14分接獲報案，位於屏東市中山路一處4樓鐵皮加蓋透天厝發生火警，警消共計出動15車、33人前往救援，10分鐘後共救出2男、3女共5人，其中68歲蘇姓女子輕微嗆傷、意識清楚，72歲蘇姓老翁傷勢較為嚴重，均送往寶建醫院救治，另3人無需就醫，殘火於3時32分處理完畢，失火原因目前正由火調小組釐清。

(中時 )