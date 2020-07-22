屏市4樓透天厝暗夜大火 2人送醫急救 08:252020/07/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東市22日發生民宅火警，警消出動搶救。(屏縣消防局提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市22日發生民宅火警，警消出動搶救。(屏縣消防局提供／林和生屏東傳真) 屏東縣消防局22日清晨2時14分接獲報案，位於屏東市中山路一處4樓鐵皮加蓋透天厝發生火警，警消共計出動15車、33人前往救援，10分鐘後共救出2男、3女共5人，其中68歲蘇姓女子輕微嗆傷、意識清楚，72歲蘇姓老翁傷勢較為嚴重，均送往寶建醫院救治，另3人無需就醫，殘火於3時32分處理完畢，失火原因目前正由火調小組釐清。 (中時 ) #傷勢 #老翁 #寶建 #寶建醫院 #女子 也許您會感興趣 社會熱門新聞 聯發科「時間管理大師」 5G經理劈6女 身分證配偶欄P成空白 - 社會 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 攝影記者曝光肺炎屍體照 「包膜」驚悚影像震撼全球 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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