疫情趨緩，政府大減防護衣、隔離衣訂單，身為國家隊之一聚陽董事長周理平現身說法；他認為，政府整體決策過程有「瑕疵」，但必須肯定政府嘗試補救的努力，未來如果疫情再起，聚陽依舊全力配合生產。

今年2月底台灣疫情處於緊張之際，政府借助產業界力量，找來儒鴻、聚陽、台南企業、衛普、薛長興、南六等生產防護衣/隔離衣；其中，聚陽是第1家承接最高等級P3防護衣的成衣廠，吸引總統蔡英文與副總統賴清德登門參訪；足見紡織業在疫情中，寫下漂亮戰績，被譽為紡織業防疫國家隊。

周理平接受中央社獨家專訪時坦言，第一時間看到防護衣訂單從900萬件砍到236萬件，「數量怎麼差這麼多」；隔離衣本來規劃總件數1700萬件，最後砍到剩1300萬件。

因為政府追加訂單，「大家（廠商）配合之下，產線多拉、機器多買、原料多訂」，突然被調節訂單，必須承擔損失，當然心裡會不好受。

不過他強調，被砍單的同時，經濟部工業局立刻處理，從4月到現在持續找廠商開會商討對策，甚至找貿易局、貿協與外交部一起想辦法。

目前提出三大方案包括，第一，政府吃下多餘產能，以「政府對政府」（G2G）方式銷售；第二，透過政府搭建商機平台，促成企業對企業（B2B）方式協助外銷，同時，規劃補助業者申請當地認證費用。

然而，外銷看似容易，執行過程困難重重。周理平點出最大痛點。

他說，醫材認證採屬地主義，若是要銷歐盟，必須先取得CE認證，美國則是AAMI標準。

由於各國認證檢驗項目不盡相同，台灣無須檢驗的項目，在歐洲或美國可能列為檢驗範圍；換言之，能否順利取得各國醫材市場「入場券」，恐怕是未知數。

目前政府正在盤點各國針對防護衣/隔離衣檢測項目，希望從中找到有機會外銷的國家。

不過紡織業者普遍認為，上述兩案很難解決當前困境。

第三方案則是衛福部、工業局與業者協商後，由衛福部傾向挪出3.2億元補償廠商材料、設備等損失，現階段紡織國家隊等待政府拍板定案。

周理平認為，當初政府對於防護衣/隔離衣決策過程是有瑕疵，「你回想看看，防護衣900萬件，台灣根本無法消化」，但是平心而論，政策雖有疏失，可是補救精神要給予肯定。

媒體問起，若疫情再起，聚陽會再次接收徵召嗎？

周理平毫不猶豫說，「當然」，這是救人救命的物資

(中時新聞網)