高溫、潮濕的夏季是食物中毒高峰期，將食物冷藏存放，是否就能避免有害病菌滋生、吃得安全？

A：許多人認為「食物放冰箱絕對不會壞」，其實溫度管理不當，仍可能造成食物中毒。

簡單來說，食物中毒就是吃下大量引發中毒的致病菌，造成身體不適，如上吐下瀉，甚至脫水、休克。 致病菌大量繁殖，需具備溫度、水分和營養3大要件。多數食物本身含有水分、營養，要避免食物中毒，關鍵在溫度。

日本東北女子大學家政學部教授加藤秀夫說：「許多細菌在10℃以下繁殖速度變慢，約在-15℃停止繁殖，並不代表細菌已死。一旦回到室溫，仍會大量繁殖，引起食物中毒危機。」

細菌以倍數成長，每繁殖一代需要的時間稱為「世代時間」。食物中毒發生時，致病菌數量約10萬，有些細菌繁殖力強，不出數小時就能達到這個數量。

日本靜環檢查中心食品微生物檢查員大村正美解釋：「例如腸炎弧菌世代時間最短僅只10分鐘。單一細菌4小時後，就會繁殖到致病數量。若生魚片上附著1000個細菌，1小時後就會到達食物中毒的危險範圍。」

別忽略冰箱中的低溫細菌、黴菌

大村正美說明，細菌依照繁殖溫度，可分為低溫細菌、中溫細菌和高溫細菌3種。多數造成食物中毒的細菌在20～45℃間繁殖，但也不能忽略低溫細菌的存在。

假單胞菌屬的細菌就是低溫細菌，在冰庫仍會慢慢繁殖，讓酵素食品腐敗、變質；李斯特菌、耶爾辛氏菌在10～25℃也會繼續繁殖，是食物中毒的致病菌。

避免食物中毒，正確使用冰箱：

● 冰箱只放七分滿，確保冷氣流通

● 快速開關冰箱門，減少冷氣外漏

● 定期清掃、消毒冰箱，去除低溫細菌

● 避免食物被生肉血水滴到而遭污染，烹調過後的食物用保鮮膜包起來放在冰箱上層，生鮮食物放下層

● 沒吃完的食物放入容器，容器外標示名稱、開封日期、賞味期限

● 避免將包裝蔬果的瓦楞紙箱放冰箱，因為上面可能附有黴菌或異物

● 把食物放在冷藏裡解凍，別放在室溫下解凍

● 即使是常溫保存食品，開封後也要冷藏且儘快食用

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(中時新聞網)