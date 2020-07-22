金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年前5月新契約保費1950.91億元、年減21％，衰退幅度與前4月持平。以幣別觀察，美元、澳幣及人民幣保單銷售分別年減10％、45％、77％，美元保單銷售衰退略為收斂，澳幣保單衰退則見擴大。

過去一度熱銷的外幣保單，受到國際政經局勢持續動盪、高宣告利率利變壽險陸續停售影響，銷售熱度去年已見降溫趨勢。今年起再遭逢新冠肺炎疫情衝擊全球股債市，業者多次調降宣告利率以反應市場利率及成本，使外幣保單銷售狀況持續疲軟。

金管會統計，2020年前5月投資型外幣保單511.19億元，年減達30％，傳統型外幣保單1439.72億元，亦年減17％。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、新光、國泰人壽。

美元保單2020年前5月新契約保費61.75億美元，年減10％，其中投資型保單14.92億美元、年減6％，傳統型保單46.83億美元，年減11％。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型美元保單為南山、新光、國泰人壽。

澳元保單2020年前5月新契約保費2.66億澳元，年減達45％，其中投資型保單1.14億澳元、年減29％，傳統型保單1.52億澳元、年減達53％。前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳元保單為新光、中國、富邦人壽。

人民幣保單2020年前5月新契約保費6.11億人民幣，年減達77％，其中投資型保單4.93億人民幣、年減達81％，傳統型保單1.18億人民幣、年減24％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為法國巴黎、台灣、安聯人壽，傳統型人民幣保單為保誠、國泰、台灣人壽。

(時報資訊)