鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH Mobile）公布最新獲利預警，預估2020年上半年合併營收將超過36.6億美元，較去年同期63.89億美元減少42.71％，稅後淨損將不超過1.05億美元（約新台幣30.85億元），較去年同期虧損0.83億美元增加25.24％。

富智康表示，上半年稅後虧損預期將較去年同期增加，主因先前獲利預警中提出的各項因素導致。富智康6月5日公布的獲利預警指出，2大因素致導致手機市場產能過剩及業務競爭，使集團產品價格和毛利率表現承壓，預期下半年將持續面對嚴峻挑戰。

富智康先前指出，集團自2017年下半年起面對的市場挑戰性狀況持續迄今，而新冠肺炎疫情全球大流行，不單對全球供應鏈及消費者需求帶來不利影響，並導致全球經濟整體趨緩，某種程度上受部分封鎖及限制措施影響。

富智康為鴻海持股62％、於香港掛牌的子公司，據鴻海財報揭露，富智康2020年首季合併營收556.37億元，較去年同期966.17億元減少42.42％，但稅後虧損18.81億元，虧損幅度較去年同期21.2億元減少11.26％。

(時報資訊)