高雄市長補選將於8月15日投票。國民黨候選人李眉蓁陣營可能挑在選前之夜邀前高雄市長韓國瑜站台。有評論認為，此舉是希望降低綠營打擊李眉蓁、操作、消費韓國瑜的空間，不過恐也會依照李眉蓁炒熱選情的進度、對手是否犯錯等進行微調。

選前衝刺！李眉蓁昨表示，盼徵得韓國瑜同意幫她助選，展現國民黨團結一心。李眉蓁陣營目前除7月25日競總成立及選前之夜外，無規畫其他大型造勢活動。幕僚透露，韓國瑜恐在選前之夜上台支持李眉蓁，並以韓最擅長的群眾造勢讓支持者情緒沸騰。據《中評社》報導，如此規劃就是為避掉綠營刻意操作，同時召喚韓粉力挺。

該評論指出，韓國瑜擬安排在選前現身力挺李眉蓁，就是希望降低綠營打擊李眉蓁、操作、消費韓國瑜的空間，並在最後關頭催出藍營與韓粉基本盤選票。不過該評論認為，還是得視情況調整，李眉蓁陣營也在觀察韓國瑜選前現身站台的利弊得失。

對於李眉蓁找韓國瑜站台，民眾黨候選人吳益政直言，只是衝聲量而已，幫助不大。民進黨候選人陳其邁則表示，對手找任何人助選或站台，他都尊重，這是候選人自己的選擇。

(中時新聞網)