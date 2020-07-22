高雄巿長補選候選人李眉蓁碩士論文遭質疑「複製貼上」，母校中山大學表示，將會送給校外專業領域公正學者協助審查，預計4個月內完成。國民黨文傳會副主委黃子哲替李眉蓁緩頰，沒想到卻引起網友不滿，而他也在臉書還原事件經過，酸說「民進黨鬼遮眼之靈異事件」。

黃子哲在節目《鄭知道了》表示沒有看過李眉蓁的論文，但有到促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉的臉書去看，的確有把童振源老師的跟李眉蓁她的碩士論文拿出來對照，確實有些應該是引用，但沒有寫明出處，footnote或reference，那就會變成抄襲，而李眉蓁也提到內容可能部份沒有標註參考的文章，對此表示歉意。

到底是不是算刻意抄襲？黃子哲認為，教育部應該有一套審查機制，「如果要抄襲應該會整本，不會只有4頁」，不排除她有可能是疏忽，「說真的人非聖賢，如果她是刻意抄襲，坦白講我不會支持她，國民黨，包含我都不會幫她背書」。

黃子哲上節目的談話內容，遭臉書「只是堵藍」製圖批評。（圖／摘自只是堵藍）

黃子哲指出，在節目上強調的是李眉蓁的論文，若整本還有其他地方抄襲那就不是疏忽，而是刻意抄襲。反之，若只有四頁抄襲，那有可能是疏忽忘了標註來源，而導致的抄襲，「只要是正常人，稍有智識水準的，應該都能聽懂我的話」，但從臉書「只是堵藍」、民進黨發言人顏若芳、立委王定宇以及林俊憲等人，卻有相當大的障礙，無法正確理解簡單的語言及文字，值得同情。

黃子哲也點出另一種可能，就是民進黨及綠營打手，慣性的栽贓抹黑或顛倒是非，已經成癮，但粗糙的是，攻擊他的文宣卻圖文不符，沒引用字幕上所說的話，卻下標成他們刻意加工出來的話，論文有學術倫理，政治攻防也要有職業道德，「不過人鬼殊途，鬼遮眼的事，未來恐怕也很難避免」。

(中時新聞網)