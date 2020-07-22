2020台北上海雙城論壇今天22日將登場，隨著論壇邁入第10年，今年因為疫情影響，改採視訊連線方式在台北晶華酒店舉辦，對於外界好奇，雙城論壇是否可能取代「國共論壇」兩岸溝通平台，國民黨台北市議員戴錫欽受訪時斷言，雙城論壇有其侷限性，現階段要取代是不可能的。

雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲與上海市新科市長龔正，分別在台北市晶華酒店與上海國際會議中心透過視訊展開會議。而柯文哲過往抱持兩岸一家親、5個互相的兩岸基調，今天致詞時預計將有「新的兩岸論述」且和往年不同的是，受疫情影響，論壇也首度未簽署交流備忘錄。

戴錫欽近日接受港媒《中評社》專訪，他指出，民眾黨在台灣仍是小黨，在立院席次少，柯文哲自己也清楚要，台北做為首都，在兩岸關係不佳和疫情影響下，舉辦論壇，會讓外界持續作文章，且有些議題遠超城市交流範圍，以市長身分交流，較難有突破。

戴錫欽進一步指出，反觀「國共論壇」自國民黨榮譽黨主席連戰建立溝通平台後，以黨對黨的角色達成很多成果，具建設性的協議，帶動很多台商和台胞在兩岸交流上取得更有利的地位。他也指出，現階段國共論壇會陷入一段瓶頸期，可能原因在於，「陸方對於現任黨主席江啟臣任期僅到明年，充滿不確定性，會希望等國民黨主席、兩岸論述趨於穩定後，國共論壇再重啟」。

(中時新聞網)