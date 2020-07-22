小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（22日）財經重點。

【1】新制勞退錢進台股 新名單曝光

台積電（2330）21日收盤創383元天價，市值日日衝高，長期持股且不斷加碼的大股東眼光獨到，身價爆衝，新制勞退基金趁勢承接阿拉伯主權基金減碼的台積電股票，已躋身第六大股東；同時，新制勞退今年新增持股名單還有：國巨（2327）、金像電（2368）、健策（3653）、原相（3227）、大立光（3008）等11檔。

【2】台積電創５大驚奇

台股權王台積電21日股價加緊油門狂飆，大漲4.64％、收383元，市值衝9.93兆元，盤中一度觸及前無古人的10兆元里程碑，收盤雖功虧一簣但仍大漲17元，在全球企業市值排行榜上超車雀巢，進逼零售巨擘沃爾瑪（WalMart），來到第13名，若繼續維持營運好表現，長線瞄準躋身全球市值十強絕非空想。

【3】翻倍 里昂喊聯發科上1,200元

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝再度語出驚人，繼給出台積電500元推測合理股價、刷新外資圈新高紀錄，最新賦予聯發科1,200元推測合理股價，相當上檔空間近乎翻倍，IC設計龍頭新時代即將到來。

【4】11檔法人逢低敲 填息可期

近年來因有參與險息課稅及健保補充保費等問題，造成部分投資人不願意參與除息，據統計，中華電（2412）、英業達（2356）等11檔績優股，今年除息後股價呈現貼息，但近5個交易日法人積極加碼，由於今年來整體填息表現不俗，有法人鎖籌碼股，後續完全填息機率高。

【5】避險需求升 金價攀1,834美元 九年新高

新冠疫情大流行帶來經濟不確定性，加上各國政府擴大財政刺激措施恐導致物價上漲，兩大因素推升貴金屬避險需求，使得金價周二攀抵九年新高，銀價則觸及近四年高點。

(中時新聞網)