新冠肺炎疫情影響下，帶動醫療產業熱衷使用數位分身技術，據MarketsandMarkets預估，全球數位分身(Digital Twin)市場，將從2019年的38億美元成長至2025年的358億美元。看好數位大健康商機，北醫國際生技、綠杏事業、健康力科技攜手打造醫藥聯網，希望用智慧醫療串聯診所藥局，發展線上線下全人照護平台。

由於慢性病的病程長，患者服藥遵從性難以掌控，美國政府於2017年即推出「數位健康創新計畫」，希望能利用軟體、數位裝置等科技方式對疾病進行預防、管理或治療。統計指出，美國數位科技運用在醫療產業市場2017~2023年複合年成長率達17.0%，預估至2023年將成長至5.8億美元。台灣慢性病盛行率也相當高，平均每4位就有一人有三高(高血壓、高血糖、高血脂)問題，且超過半數以上老人同時罹患3種慢性病，其中又以高血壓佔多數。

看好智慧醫療平台潛力，健康力科技開發出「AI健康力APP」，可記錄居家血壓、血糖、脈搏等數據，資料能同步醫師及藥師，讓診療及用藥更精確。健康力集團董事長黃千芬表示，健康力與北醫綠杏的結盟前後談了近一年半時間，當初雙方都體認到，深入社區的診所與藥局是最貼近民眾健康的場域，對於健康照護其實扮演著重要角色，尤其醫療與用藥的所有資訊與服務如果都能夠整合串聯，對民眾服務將更全面。

銀髮海嘯浪潮來襲，國人平均餘命不斷延長，加上少子化趨勢，更是突顯AI智慧醫療服務的迫切需求。綠杏事業董事長林家瑋表示，目前全國健保特約藥局數量超過6千家以上，藥局密度甚至比便利商店還高，未來計畫把藥局化身為社區關懷據點，希望發展在地化特色藥局，讓藥局服務可以延伸至醫院、診所及照護機構，成為街頭巷弄的健康小站。

為了讓人生各個階段所需要跟健康、疾病和照護相關的產品與服務都能被滿足，北醫國際生技、綠杏事業、健康力及健康力科技結合各自優勢，雙方交叉持股，希望發揮一加一大於二的綜效。北醫國際生技總經理林俊茂表示，北醫擁有優秀專業的醫務人才及研發技術、還有綠杏藥局豐富的實際運營經驗；健康力擁有保健品牌，健康力科技開發了醫師看診系統及藥局資訊系統(HIS)、個人健康管理APP、診藥管理平台及診所藥局據點，彼此共享優勢、資源挹注，未來將共同發展大健康產業的相關產品與服務。

(時報資訊)