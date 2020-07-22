號稱台灣餘額寶的「街口託付寶」20日上線，聲稱已與金管會確認合法後才推出，但金管會對此罕見大動作澄清，指出街口託付寶業務與當初遞交申請書內容不符，直言整體架構是否合法尚待釐清，並強調溝通相關業務「應本於誠信原則」，雙方紛爭再起波瀾。

街口集團20日高調宣布「街口託付寶」正式上線，表示由街口電子支付、街口投信、街口金融科技3家公司分別提供服務，聲稱可享年化增長率1.2～2.5％、且可隨時提領、免手續費，並強調是在與金管會溝通數個月，確認符合金融法規後才正式推出。

然而，金管會對此明確表態打臉街口，表示先前僅允許街口投信對「街口多重資產基金」新增投資人可透過電支帳戶申購買回基金，當時檢附三方作業流程及投資人操作介面的電支架構，均未涉及此次推出的託付寶，顯與遞送的申請書件內容不合。

證期局主秘高晶萍表示，街口投信在2、3月時與金管會溝通申請修改基金契約，希望允許可用街口支付帳戶作為旗下「街口投信多重資產基金」扣款帳戶，經查核三方流程後認為未涉及託付寶業務，故於4月6日核准此申請案。

高晶萍指出，街口當時遞送的申請書件，內容並未提及託付寶業務、也沒有提及上層母公司街口金融科技，直言目前上線的「街口託付寶」架構並未獲得金管會核准，將會盡速找街口投信釐清、並全盤檢視相關營運模式。

金管會強調，街口託付寶整體架構是否合法尚待釐清，業者貿然推出「非屬允當」，更強調金融業者溝通相關業務「應本於誠信原則」、並在符合法規前提下才得從事相關業務，呼籲民眾應注意金融商品適法性及相關風險，以保障自身權益。

(時報資訊)