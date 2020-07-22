金管會公布2020年上半年公開發行公司募資概況，合計件數達183件、金額達4450.88億元，分別年增達19.61％及63.33％。其中，用於擴充廠房設備金額達1216.54億元、占比達31.25％，分創近10年及近9年新高，將有助未來國內經濟復甦、正向發展。

金管會統計，2020年上半年公開募集申報生效案共129件、年增14件或16.22％，募集金額達4281.57億元、年增達1745.11億元或68.8％。辦理私募案共54件、年增12件或28.57％，但募集金額169.31億元，年減19.34億元或10.25％。

合計2020年上半年公發公司籌資案共183件、年增30件或19.61％，為近6年高點，募集金額達4450.88億元、年增達1725.77億元或63.33％，創2008年開始統計以來同期新高。其中，國內募資占比89.19％、海外募資占比10.81％，顯示企業仍以國內募資為主。

觀察公發公司募資用途，仍以償還債務共71件、金額2267.36億元為大宗，占比達58.25％。值得留意的是，擴充廠房設備件數達13件、年增8件或1.6倍，金額達1216.54億元、年增達990.9億元或4.39倍，創近10年高點，占比跳增至31.25％、亦創近9年高點。

證期局主秘高晶萍表示，上半年公募金額年增達68.8％，主因大型募資案較多，如台積電、台電、中油均發行普通公司債，分別募資600億元、357億元、177億元。私募金額年減10.25％，則是因去年同期有較大型募資案，墊高比較基期所致。

至於公發公司募資用於擴增廠房設備躍升至第二大用途，金額及占比分別跳升至近10年、近9年高點，高晶萍表示，此舉顯示國內產業發展獲得外資肯定、台商亦願回流投資，使企業有擴大營運及生產規模需求，將有助未來國內經濟復甦、正向發展。

(時報資訊)