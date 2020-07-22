「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」前理事長劉進明，被控挪用聯合會公款100萬多元，台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分2路搜索該全聯會，並約談劉進明等4人到案，檢方今天凌晨訊後，依侵占罪嫌諭令劉男以100萬元交保。

錢櫃大火造成6死慘劇，社團法人「台灣公安學會」曾發文痛批台北市政府的公安檢查敷衍了事，並質疑「政府面對國人的疑義，擠牙膏式給表面可見的...」。但台灣公安學會理事長劉進明，因曾兼任「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」理事長，卻被控挪用建物公案檢查全聯會公款100萬多元，支付私人不動產費用。

據指出，劉進明等人於2001年創立「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」，劉男成為創會理事長，一直至2018年，都擔任該會理事長，直至2018年後才改任副理事長。

但檢調接獲檢舉，指劉進明2014年擔任聯合會理事長期間，涉嫌將聯合會的公款100萬多元轉匯至友人的銀行帳戶，用來支付其私人的不動產房貸等開銷，涉及侵占罪。檢調昨搜索「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」等2處地點，並以涉嫌人身分約談劉進明，另傳喚3名證人。

(中時 )