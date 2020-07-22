主要科技股湧現獲利了結賣壓，在看好華盛頓當局將推出新一輪激勵措施下，投資人轉進對經濟情勢敏感的景氣股，周二美股三大指數漲跌互見，道瓊指數與標普500指數小漲，那斯達克指數收黑。

美國的新冠肺炎疫情持續飆升，在擴大失業補助措施不到兩周就要落日之前，國會正加緊草擬新的激勵方案。此前，歐盟領導人在經過將近5天的馬拉松式協商後，終於就7500億歐元的大規模振興方案達成「歷史性」協議。

周二收盤，道瓊工業指數漲159.53點或0.6%，為26,840.4點。標普500指數漲5.46點或0.17%，為3,257.3點。受科技股下跌拖累，那斯達克指數跌86.73點或0.81%，為10,680.36點。道瓊指數與標普500指數在收盤前30分鐘漲幅收斂，那斯達克指數在盤中刷新歷史高點後回落。

今年以來標普500指數漲0.8%，那斯達克指數漲19%，道瓊指數下跌6%。

標普500指數11大類股普遍上揚。資金輪動轉進景氣周期型股票，金融股、工業股與能源股大漲，為標普500指數和道瓊指數帶來的提振最大。

需求反彈的跡象帶動油價上揚，能源股指數暴漲6.2%，創下6月5日來最大單日漲幅。

可口可樂業績報喜，並看好需求改善，股價上漲2.3%。

國防工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）業績優於預期，並調升全年獲利與營收預測，股價上漲2.6%。

遭摩根大通將股票評級調降為「表現與大盤一致」，電動車大廠特斯拉收跌4.5%，失守周一創下的歷史收盤新高。

大型科技股表現疲弱，臉書、亞馬遜、網飛、微軟與蘋果均跌逾1%。Alphabet股價跌0.5%。

(時報資訊)