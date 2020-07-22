網路最新數據出爐，全台22縣市中，首長網路聲量與好評影響力，台北市長柯文哲以79萬5257篇討論，穩站全台聲量王，台南市長黃偉哲好評影響力名列「好感王」，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，網路聲量、好評影響力分居2、3名。

時事大數據網站《網路溫度計》彙整2020年4月22日至7月20日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度。

網路聲量部分，前6名都是六都市長，其中柯文哲以79萬多篇討論，討論集中在「社群關注」有71萬多則，「媒體報導」有8萬多則。

侯友宜網路聲量大都來自「社群關注則數」，計有8萬8635則，占總聲量約7成，「新聞媒體報導則數」則有3萬9623則。

全台聲量第3是盧秀燕「社群關注」有3.3萬筆，「新聞報導」則有2.4萬筆，相較新北兩位首長，比例分配較平均，顯示盧秀燕上任後，採穩扎穩打方式，獲網友認同。4至6名則是台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦與高雄市代理市長楊明州。

另外，依網路聲量與網友語意情緒，以數值呈現能見度與網友評價的「好評影響力」評比顯示，黃偉哲正評比例最高30％、負評比例低16％，綜合好評為第1名。盧秀燕正評比例25％，高於侯友宜18％，負評比例相同，但由於網路聲量差距，排名較侯友宜低，獲第3名。

柯文哲好評影響力排第15名，雖然網路聲量高，但正評比例11％是所有首長最低，負評比例24％為最高。

(中時新聞網)