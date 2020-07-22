威力彩頭獎上看25億，引發民眾關注，網友在PTT上分享，順手買張威力彩，竟被爸爸唸到爆「電腦選號是給彩券行送錢」，貼文曝光後，隨即引發網友熱議，其實機率都一樣，只是電腦選號容易出現連號，看到心都涼了，所以寧願自己塗格子。

網友在PTT上發文分享，路過彩券行順手用「電腦選號」買威力彩，結果爸爸知道後，竟狂碎念這樣是給彩券行送錢，要自己選才有機會中獎，因為電腦隨機選號，你也不知道是否真的隨機，搞不好是設計好1萬組號碼隨機發，所以永遠不會中大獎。

原PO表示，爸爸滔滔不絕的論述，讓他聽到都愣了，起初以為爸爸是要鬼扯一些迷信的東西，結果聽完反而都要被說服了，想問彩券專家，電腦選號真的=送錢嗎？有沒有彩券系能解釋下，這是民間迷信還是真的啊？

貼文一出，不少網友認同表示，「我自選中200元，電腦選號0元，真的準」、「是有可能。因為他的確不是中立第三方提供的隨機取號」、「 我開始相信你了」、「好像有點道理」、「會不會中先不論，隨機會不會真的那一萬組合輪流賣呢」。

另有網友認為，「電腦選號很容易出現三連號，我還有買過出四連號的。理論上 ，雖然得獎機率是一樣，但看到這種號碼心都直接涼一半了」、「電腦選好像是從還沒賣出的組合撈，所以容易是怪號碼」、「寧願自己隨便塗格子，也不會用電腦選號」。

也有網友指出，「機率都是一樣的」，若隨機有問題，那不就可先買個20張，選出最少、不出現的數字？更有網友直言，「完全看不懂邏輯，有念過統計？只要開彩沒作弊，什麼號碼的中獎機率都是相同的，且對台彩來說，降低中獎率收益不會提高」。

(中時新聞網)