威力彩槓龜沒關係，但別再錯過200萬發票特獎。109年3、4月統一發票於5月25日開獎，特別獎（1000萬元）已全數兌領，但3-4月期200萬元特獎「08501338」仍有4張未領，金額最低的1張，只花了30元停車費。

據自由時報報導，財政部指出今年3-4月期統一發票，千萬特獎中獎張數已全數兌領，不過，200萬特獎仍有4張未領，領獎期限在9月7日到期，呼籲中獎者盡快兌領。其中金額最低的1張，是在桃園市中壢區「城市車旅龍岡店」，僅花30元停車的中獎發票。

其餘3張，有2張都在高雄，分別是在統一超商高雄市岡山區昶林門市開出的 100 元遊戲點數發票，以及在高雄市苓雅區文橫二路 113 號「田園小鎮」開出的 109 元鮭魚丸發票，最後是在台南市新營區三民路 182 號「小北百貨」開出的 185 元用品發票。

下一期5、6月發票也將在7月25日開始對獎，民眾也要多留意，別因為發金額小而疏忽，也要注意兌獎期限，不要讓財神爺和你擦身而過。

(中時新聞網)