(09：18更新)客庄旅遊券用LINE抽獎也當機！《中時新聞網》親自實測，9點一到就在客委會浪漫客庄遊的LINE上點擊「一般登錄」，結果跳出「error(錯誤)」的圖示，根本無法登錄抽籤。網友紛紛上客委會浪漫客庄遊臉書抱怨，「9點準時掛掉」、「一般民眾登錄頁面打不開！」、「卡住」，還有網友在PTT發文，「現在要登錄客家券又塞車了」、「頻寬有夠客家」。

但《中時新聞網》待9點17分再上去登記時，LINE系統已修好，也順利完成登記抽籤，也有民眾表示，他的LINE卡到不行，但多按幾次就好了。距離客庄券活動結束還有4天時間。

客庄旅遊券今早開放LINE登記，但系統時好時壞。(網友提供)

藝FUN券昨天(7/22)開獎，僅身分證字號尾碼1、2、6的人沒中，紛紛把希望放在抽800元客庄旅遊券上。客家委員會表示，客庄旅遊券今天早上9點開放一般民眾登記，至7月26日晚間24時截止，抽券要先加入客家委員會LINE官方帳號(ID：@hakka_gov)，輸入資料登記抽獎，27日公布中籤結果，總共14萬份。中獎民眾將可在桃竹苗、中投、雲林、高屏、花東全國11縣市指定店家使用，拿來買名產、吃飯、喝咖啡。以下是有關「客庄旅遊券」抽籤、使用的整理包。

●怎麼申請、抽籤？

翻攝自 客委會網站

圖為「客庄旅遊券」如何取得。( 翻攝自客家委員會網站)

加入客家委員會LINE官方帳號(ID：@hakka_gov)，點選「浪漫客庄旅遊券專區」，輸入身分證號碼(非本國籍配偶輸入居留證號碼)、手機號碼、戶籍地等相關資訊即可參加抽籤。每人一個身分證、一台手機限領1次。

客委會LINE ID：@hakka_gov

●網路會塞車嗎？LINE會當機嗎？

LINE為全臺最大通訊軟體平臺，可以承受2,000萬人以上同時使用，因此不會有塞車或當機問題。

圖為「客庄旅遊券」如何得知獲獎。( 翻攝自客家委員會網站)

●什麼時候抽籤公布得獎名單？

109年7月27日下午5時前抽籤並公布得獎名單，中獎者並會以LINE通知。

●如果沒有LINE還有其他方式可以領券嗎？

本次領券及後續使用需搭配LINE，還有LINE SPOT店家查詢服務，建議儘早下載LINE開始使用。

圖為「客庄旅遊券」哪裡使用。( 翻攝自客家委員會網站)

●我要去哪裡消費？

至浪漫客庄遊活動官網或LINE官方帳號中「找店家」欄位，開啟LINE SPOT查詢，即可於桃竹苗、中投、雲林、高屏、花東11個縣市、70個客庄貼有「浪漫客庄遊指定店」專用貼紙之合作店家使用。能拿來吃飯、住宿旅遊、買伴手禮、零售等。

圖為「客庄旅遊券」票券使用。( 翻攝自客家委員會網站)

●要怎麼使用客庄券？

中獎後，點選「我要使用」並完成驗證，取得「浪漫客庄旅遊券」，前往與戶籍地不同鄉鎮之客庄合作店家消費，於結帳時點「我要使用」，請商家開啟系統掃描完成，即可完成交易。

●什麼是異地消費？

指消費者戶籍地必須與消費店家所在地不同。

●客庄券可以分次使用嗎？

可以，「浪漫客庄旅遊券」以100元為單元，可以自由選取張數分次使用。

圖為「客庄旅遊券」注意事項。( 翻攝自客家委員會網站)

●票券使用效期為何？

有效使用期限自109年8月1日起至109年12月31止。

(中時新聞網)