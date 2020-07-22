〈大苑子冰果室〉主攻以當令水果製作的鮮果冰品、鮮搾水果汁、鮮切水果盤與鮮果冷萃咖啡等，圖為冰品〈盛開這一夏〉。（圖／姚舜）

〈大苑子冰果室〉的〈著時金旋風〉，是以聖代概念將芒果、奇異果、蘋果、哈蜜瓜西瓜等當令水果，以及優格冰淇淋和手製果醬組合呈現。（圖／姚舜）

為體現台灣水果之美，〈大苑子冰果室〉除費工呈盤，並投資採購了不少高級餐廳使用的餐具容器盛裝鮮果冰品。（圖／姚舜）

〈大苑子冰果室〉的〈霜淇淋〉，是用許慶良鮮奶和義大利優格混合做出，口感綿密細緻且不會甜膩，呈現「精品霜淇淋」疑氣質。（圖／姚舜）

為開創鮮果新美學經濟，並為台灣優質水果找到更多出路，立足市場滿２０年的〈大苑子〉鮮果茶飲連鎖集團啟動品牌升級與再造工程，在台北市信義黃金商圈、統一時代百貨對面忠孝東路上開設70坪旗艦店，並以「冰果室」概念以台灣在地鮮果與小農鮮乳為核心，讓消費者可以在帶著復古元素的時尚空間內，品嘗鮮切水果、用鮮果製作的冰品、冰甜品、冰沙、鮮搾果汁、果醬、鮮果冷萃咖啡、，以及用優質酪農許慶良鮮乳作的鮮奶、奶茶等，消費者並可直接將水果買回家，以多元化商品 滿足喜歡天天吃水果的消費者需求，同時「讓世界看見台灣水果之美」。

台灣早年冰果室地位等同現今的觀光飯店，除了餐飲消費外，並兼有社交、聯誼、約會等多元功能，上一個世紀的「台灣長輩」不少是在冰果室相親後才完成終身大事，所以古早的冰果室連結了許多人美好回憶。如今時代變了，冰果室不再具有社交或媒妁功能，但留存至今者則搖身一變成了地方飲食文化據點或「觀光風景」，有些餐飲業者則導入文創概念復刻冰果室，以文創餐飲或文青店型式搶商機。

將當令芒果現片後再發揮巧思以花朵造型呈現，為了傳遞「水果之美」，〈大苑子冰果室〉同仁花了許多時間接受擺盤訓練。（圖／姚舜）

〈大苑子冰果室〉的鮮果冰品或甜品上桌時，都會搭配用鮮果以手工製作的果醬。（圖／姚舜）

在〈大苑子冰果室〉吃鮮果冰品，可用桑椹手工果醬、芒果果醬，以及用許慶良鮮奶製成的煉乳為鮮果提味。（圖／姚舜）

位在台北信義區的〈大苑子冰果室〉，提供不同份量的鮮切水果盤，並有外帶盒讓客人帶走。（圖／姚舜）

〈大苑子冰果室〉菜單上的「季節限定」欄，會以不同當令鮮果現搾製成冰沙呈現，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）

大苑子由「外帶」走向「內用」，以冰果室概念「開大店」並插旗租金昂貴的信義區黃金商圈，源於創辦人兼總經理邱瑞堂的使命感與夢想。

邱瑞堂的父親務農，他常自稱「芭樂之子」，2001年他創業開設〈大苑子〉，有感台灣果農逐漸老化凋零並為品牌創造差異化特色，2007年〈大苑子〉全面採用新鮮水果現搾飲品後，並投資建置專業物流倉、導入國家級綠盾農藥殘留檢測制度、採用具產銷履歷的的鮮果，與1600多個優質小農合作，每年鮮果採購量高達5000多噸，透過連鎖，如今成為國內最大鮮果飲料連鎖第一品牌。但是，邱瑞堂覺得「這樣還不夠！」。

「我不希望大苑子只是被定位為一手搖茶飲品牌」，邱瑞堂說，手搖茶在競爭激烈的外食餐飲市場中，長期被視為「流行飲品」，加上消費者喜新厭舊，推著、逼著業者追逐流行，跟不上流行的品牌很快就被水淘汰。「這樣的發展不健康」，邱瑞堂說，自己想做的是可長可久的事業，且對台灣這片土地盡一份心力。

開在台北市信義區精華商圈的〈大苑子冰果室〉，有2個樓層共有80個座位，裝潢時尚現代。（圖／姚舜）

〈大苑子冰果室〉點餐檯是以古早冰果室的磁磚為主要設計元素。（圖／姚舜）

為迎合「相機食先」趨勢，〈大苑子冰果室〉規畫有IG打卡區，讓網美網帥拍照。（圖／姚舜）

〈大苑子冰果室〉的〈芒果鮮果冷萃〉，在冷萃冰咖啡中亦加了鮮切芒果塊。（圖／姚舜）

為了搶進台北信義區開旗艦概念店，大苑子總經理邱瑞堂（左２）調派集團內資深同仁與好手駐店，傳遞美好鮮果體驗。（圖／姚舜）

「現代人天天都需要吃水果」、「台灣的水果又舉世聞名」，邱瑞堂看到的是消費者對水果的「剛性需求」，於是他決定在〈大苑子〉成立屆滿20周年之際，啟動品牌再造與升級計畫，朝台灣鮮果第一品牌目標邁進，並在競爭激烈市場中開闢新藍海。

「農業需要世代傳承」，邱瑞堂說，農業不該只是上一代人的事，〈大苑子〉希望透過持 續且穩定的採購量，鼓勵更多農二代願意對土地付出關懷，因此決定切入設座的外食餐飲市場並以冰果室業態店型，嚴選產地優質的水果，逐一經過農檢合格，發揮創意展現各種風貌，讓消費者從視覺到口感，都能體驗截然不同以往的水果美好，希望藉此創造更大市場。

〈大苑子〉目前在全台連鎖門市據點超過250家，2019年營收近19億元，今年截至7月上半的營收已超過10億元，2020年全年營收可望超過20億元，已是一個「有份量的連鎖企業」。只是過去〈大苑子〉發展主力在中南部，北部食尚男女對此品牌了解不夠，殊不知該品牌在鮮果飲料連鎖已是龍頭。

其實，〈大苑子〉早在2011年即曾在員林開設〈果真新鮮〉，提供裁切水果、水果禮盒及冰品等。如今〈大苑子〉20周年啟動品牌升級再造，並以冰果室業態為平台，販售霜淇淋、果醬、創意冰品、甜品、鮮果盤及鮮切水果和禮盒，並提供時尚現代場域，讓消費者走進店內能坐下來，好整以暇地領略台灣在地水果的美好，這樣的雄心壯志也開創了台灣鮮果的全新商業模式。

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