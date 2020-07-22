國民黨指控總統府祕書長蘇嘉全、立委蘇震清叔侄，由人力仲介安排訪印尼，疑似利用國營事業牟利，昨再爆揚運國際人力集團，長期著重國營事業勞務標案。對此，前國民黨立委孫大千列出還原印尼考察團真相的六個關鍵問題，並直言「真相只有一個」。

國民黨文傳會副主委黃子哲昨指出，揚運國際董事長高壽濤名下有長隆、慶圓及子公司揚捷專門投標國營事業，尤其中油，2018年長隆及揚捷共得標勞務6.6億多元；該集團如此「著重」人力仲介，安排蘇家訪印尼有無對價關係？2016年蘇震清等5綠委到印尼見副總統卡拉，卡拉允諾「勞工輸台不會減少」，是幫誰說項？此外，2016年8月蘇震清帶國營事業到印尼，9月又陪蘇嘉全到印尼，是否都由高壽濤安排？民進黨到底與人力仲介多密切？被藍營指控的蘇嘉全昨已委律師房彥輝到北檢控告王育敏、羅智強、游淑慧3人涉加重誹謗，另提民事求償。

孫大千則在臉書針對此事發表意見。孫列出還原印尼考察團真相的六個關鍵問題：

第一，出訪印尼的經貿考察團是由立法院相關委員會所發起的？還是由個別委員私自組成的？

第二，如果是由立法院相關委員會所發起的考察行程，為什麼要跳過外交部？這樣的操作，完全不符合過去立法院過去組團出訪的模式。

第三，就算是由立法院委員會所安排的考察行程，過去從來沒有國營事業同行的慣例。這幾家國營事業是收到立法院委員會的邀請？還是經濟部國營會的要求？

第四，如果此次出訪行程僅僅是由立法委員私下組團安排，國營事業又為什麼要配合同行？什麼時候國營事業這麼聽立法委員的話了？

第五，既然是要推動新南向政策，為什麼要把外交部排除在外？訪問行程中所建立的人脈關係，難道不需要外交部做後續的經營嗎？

第六，此次國營事業與印尼方面的會談內容，是否有涉及國營事業生產原料採購的議題？

(中時新聞網)