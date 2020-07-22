立法院22日審查「國民法官法」草案，在通過二讀後，國民黨立委高舉標語並大喊「民進黨反對陪審，全民唾棄」，民進黨立委帶著笑容舉著「贊成」牌子。（姚志平攝）

民進黨立委在議場內笑著合影留念。（姚志平攝）

國民黨立委高舉標語並大喊「民進黨反對陪審，全民唾棄」。（姚志平攝）

為解決恐龍法官弊病，立法院花了將近3天3夜時間，在剛剛完成《國民法官法》三讀，宣告立法架構底定。未來，國民法官將由年滿23歲的國民隨機抽選，專責審理「本刑10年以上有期徒刑」或犯「故意殺人」之罪；而決定被告有罪、無罪的「有罪認定」標準，將由6名國民法官、3名職業法官達成2/3以上共識來決定；「科刑評議（指判刑輕重）」部分，須達過半數的共識；若要判死，則須達2/3以上同意。

國民法官重點整理。(記者莊雅婷製表)

立院臨時會院會自本周一起開始審查「讓國民法官參與審判」的《國民參與刑事審判法》草案，歷經近3天3夜的時間，完成113條條文審查，並通過三讀。為讓這項司法變革，無縫接軌地融入現行司法體制，並讓民眾做好「人人有機會成為國民法官」的準備，這部新法也設下日出條款，預計自2023年1月起，國民法庭機制才會正式啟動。

在院長游錫堃敲槌後，立法院22日臨時會三讀通過「國民法官法」草案。（姚志平攝）

目前已完成三讀的《國民法官法》關鍵條文，在「法案名稱」部分，已把「國民參與刑事審判法」，改為「國民法官法」。

在「法庭組成」部分，將由職業法官3人、國民法官6人共同組成。而被選任為國民法官的最基本條件，是只要年滿23歲的國民就有機會；但須在各地方法院管轄區內居住4個月以上，且沒有遭遭褫奪公權、曾犯法遭判刑等狀況，粗估全國至少逾千萬人，都將被都列入「國民法官大水庫」。

在國民法官法庭「審判案件類型」部分，主要限定兩類，分別是犯下本刑10年以上有期徒刑，或故意犯罪致人於死者；無論檢、辯是否有意願面對國民法官的審理，依法都必須啟動國民參與審判機制。

在「檢辯攻防策略」部分，賦予檢察官、被告或辯護人，在法院隨機挑選出6位國民法官及數名備位國民法官後，於審判庭開始之前，若認為受選任的國民法官有偏頗之虞，「各自」都擁有4次機會發動「拒卻權」，可不附理由，向法院聲請將該位國民法官剔出陪審團。

在「有罪認定」部分，當6位國民法官、3位職業法官要認定被告確實犯下特定罪名，或構成犯罪要件，須有國民法官、職業法官達成2/3以上共識同意決定。

在完成「有罪認定」後，接下來，對於裁定刑責輕重的「科刑評議」部分，須有國民法官、職業法官達過半數以上的共識同意決定。若是要判處死刑，則至少要有2/3以上共識同意決定。

也就是說，在6位國民法官、3位職業法官所組成的審判庭當中，只要有6個人認為被告應處極刑，那麼，被告將難逃死刑判決。在目前職業法官不時出現判決「殺人者無罪」的狀況下，未來國民法庭一旦啟動，這類「殺人無罪」的狀況預料將有所降低。

此外，在「罰則」部分，國民法官、備位國民法官若收賄，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。若是對國民法官、備位國民法官行賄，則處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

為防止國民法官事後被尋仇，若是對國民法官及其家屬報復，依其所犯之罪，加重其刑至二分之一。現任或曾任國民法官、備位國民法官之人，無正當理由而洩漏評議秘密者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣10萬元以下罰金。

(中時 )