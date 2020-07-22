根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞的報導，NBA退役名將賈奈特和其他投資者組成團隊，有意收購老東家灰狼隊，成為名符其實的真正狼王。

賈奈特是在1995年選秀會上首輪第5順位加盟灰狼，2004年率領狼軍闖進西區決賽，並且奪得例行賽MVP。賈奈特是灰狼隊史上最偉大球星之一，他效力於灰狼12個賽季，打了1462場例行賽，繳出17.8分、10.0籃板、3.7助攻、1.4阻攻、1.3抄截的平均數據，獲得狼王美譽封號。

2007年灰狼將賈奈特交易至塞爾提克，2008年即與皮爾斯、雷艾倫聯手摘下總冠軍，圓了冠軍夢。

灰狼老闆格倫-泰勒今天在接受采訪時證實，確實有多個投資團隊願意收購球隊，而他正認真看待所有報價。有消息透露，賈奈特之所以想要收購灰狼是出於個人原因，因為他希望把灰狼留在明尼阿波利斯。泰勒表示，灰狼留在明尼阿波利斯是新老闆必須承諾的重點。

(中時 )