極創引力老闆徐明朝發公開信反擊。（圖／翻攝自徐先生jc微博）

大陸女團「火箭少女101」的隊長Yamy（本名：郭穎）出道3年，昨(21日)她曝光所屬極創引力老闆徐明朝私下霸凌她外貌，批評她醜到忍不下去的音檔，引來不少演藝圈好友與網友力挺Yamy。昨徐明朝刪光微博後，首度發表公開信回應此事，文中他沒道歉，還暗指自己手上也有Yamy批評他人的音檔和對話紀錄，最後說解約的事本來可以私下解決，但卻被Yamy引發成一場戰爭，反嗆：「我陪著妳」。

昨Yamy公開老闆徐明朝開會時私下逼迫員工一起攻擊她外貌的音檔，大罵說ㄠ「是你們所有人裡面最醜的」、「我不認為她時尚，我認為她是裝時尚」、「對自己的醜還沒有認知」、「原來就是一個媽的Dancer」。讓Yamy深覺被老闆背後插刀，氣回：「你是老闆，我是一個打工的。也許我這輩子也賺不到你的萬分之一，但不代表我的工作比你廉價；也許我的外貌不符合你的審美，但不代表你可以蹂躪我的尊嚴」。

消息曝光後，不少網友湧入徐明朝的微博，而他在昨天傍晚發出給Yamy的一封信，回應：「如果你的目的只是為了解約，實在沒必要搞得這麼驚天動地」，也說沒想到私下開會有人竟然偷錄音，「發音頻給你的人在瑟瑟發抖吧？我猜以後沒人會跟她交朋友了」。

徐明朝還語帶威脅說：「Yamy你現在一定也擔心我作一些事對不對？比如把你在公司開會的音頻也剪輯一份..比如把你在微信工作群裡過激的話，也剪輯一份..比如把你聊到某某藝人，某某某工作組人員...」，但又說自己有底線，不會這麼做，又提醒Yamy要對助理好一點，因為要解約就對助理冷戰，粉絲以為她沒做事，「她才是真的是那個無緣無故哭到天亮，聽到你發的語音會手抖的苦命人」。

見此，網友回應：「你還在威脅???」、「通篇對自己對藝人的侮辱隻字不提甩鍋加威脅，你是怎麼好意思發這篇文章出來的？」、「這說的感覺好陰險啊」、「你怎麼還有臉的啊」。

(中時新聞網)