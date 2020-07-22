國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁鑽媽祖轎底時祈求智慧，被民進黨立委林俊憲酸「缺什麼才會求什麼」。對此，國民黨高雄市長候選人李眉蓁競辦發言人鄭照新，也在臉書發文回擊，「似乎在嘲笑所有求智慧的虔誠百姓們是傻子、是笨蛋」。

鄭照新昨(21日)在臉書寫下，「缺什麼才求什麼」，看到這句也很不舒服，因為求平安智慧，是台灣百姓共同普遍的願望，「林俊憲委員，把台灣廣大信徒的虔誠祝願，當成嘲謔的對象，令人訝異」。

鄭照新認為林俊憲一向以發言克制理性著稱，唯一合理的解釋「是執政黨贏太多的集體傲慢，讓謙卑在團體裡失去了立足點，取而代之的是唯我獨尊，目空一切的集體癲狂！」他也佩服林俊憲當年在總統黨內初選協調會上，以一擋百對抗制度作弊的傲骨，「希望找回那位林委員」。

另外，國民黨革實院長羅智強則是拿蔡英文總統、副總統賴清德拜神祈願反諷，嗆民進黨「請不要侮辱台灣的宗教信仰」。他想請問民進黨，在全台各地的宮廟寺院，都會有信眾向神明祈求：全家平安、身體健康、事業順利、姻緣圓滿...民進黨是在消遣，全台灣的民眾是「缺什麼求什麼」？

而羅智強也說，民進黨總統初選，賴清德祈求「初選順利」，意思是賴清德早就知道蔡英文會更改規則，叫網軍攻擊他？「做人做事，特別是在宗教的場域，應該要留點口德。」

(中時新聞網)