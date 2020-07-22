力晶集團創辦人黃崇仁21日出席邊緣運算聯盟談會時表示，雖然新冠肺炎衝擊全球，但卻是台灣半導體產業最好的機會。至於近期有關愛普股價飆漲，黃崇仁除了重申網傳操縱愛普股價傳言不是事實並將提告，也說明愛普與台積電合作的整合記憶體及邏輯晶片的技術領先，全球沒有第二家能做。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，黃崇仁表示，我做了30年的高科技產業，我坦白說，我沒有看過比現在台灣的機會，更好的時刻了。現在雖是最壞的時刻，卻也是最好的時刻，對台灣的半導體產業發展相當有信心。

黃崇仁表示，新冠肺炎疫情看起來這麼嚴重，很多產業都不動，但是半導體產業每天都在推客戶，產能全部滿載，客戶的訂單都沒辦法滿足，所以半導體產業看起來應該是不錯的，IC設計也不錯，台灣很多IC設計股價都飛天了。

力晶集團轉投資愛普近來因股價大漲受到市場關注，今年第一季每股淨利0.49元，但股價最高漲到565元，21日仍以409元作收。黃崇仁表示，愛普的轉型是技術上的創新，營運出現轉機。

業界傳出，愛普與台積電合作，成功試產將DRAM晶圓及邏輯晶圓堆疊的晶圓堆疊（wafer on wafer）先進封裝製程，代表可成功整合記憶體及邏輯IC，並達到最快的運算效率。

黃崇仁表示，全世界就是我們會，沒有第二家，別家邏輯也可以跟愛普合作，台積電也可以跟我做，但是如果要找一家可以做這件事情的，把記憶體放到邏輯裡面去，設計良好，只有愛普跟力晶兩家，沒有這兩家沒辦法做，應該是說有可以看到東西了，我們尊重台積電老大，它說了算話。

黃崇仁表示，力晶集團及愛普是唯一可以提供這種架構的設計服務業者，才能讓台積電成功買單，目前產品已經送樣測試，需要一段時間就會量產。

(工商 )