橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST），於日前簽署兩項併購協議，收購超寬頻技術專業設計公司BeSpoon的全部股本和Riot Micro的蜂巢物聯網連線資產。在兩項交易完成正常監管審核手續成交後，意法半導體將進一步提升其在無線連線技術方面的服務，特別是完善STM32微控制器和安全微控制器的產品規劃。

BeSpoon位於法國Le Bourget du Lac，成立於2010年，是一家無晶圓廠半導體設計公司，專門研究超寬頻（Ultra Wide Band，UWB）通訊技術。採用該公司的技術，可以在條件不利的環境中使用公分級精度的安全即時室內定位功能。

在STM32產品組合中整合這項重要的安全定位技術，將讓物聯網、汽車和行動通訊應用的開發人員能夠提供安全門禁以及精確的室內外地圖等服務。意法半導體將從BeSpoon的大股東TRUMPF及公司創辦人手中收購公司股權。除交易本身外，意法半導體還將與TRUMPF建立UWB追蹤技術的策略合作夥伴關係。

Riot Micro是位於加拿大溫哥華的一家蜂巢物聯網解決方案研發公司，提供經過市場檢驗的低功耗藍牙（BLE）、Wi-Fi、LTE Cat-M和NB-IoT技術優化系統成本和功耗。在STM32產品組合中整合蜂巢通訊功能，將加強意法半導體為資產追蹤、電表和車隊管理服務等應用開發者提供的產品功能。

意法半導體微控制器和數位IC產品部（MDG）總裁Claude Dardanne 表示，意法半導體致力於與客戶一起創造機會和迎接挑戰，提供所需的各種產品和解決方案。蜂巢物聯網和超寬頻技術是引發下一次物聯網產品和創新應用浪潮之關鍵無線連線解決方案，這兩項收購案將讓意法半導體現有的無線微控制器產品更加完善，包括藍牙5.0和IEEE 802.15.4通訊協議，以及全球首個具有LoRa功能的晶片（SoC）。無線微控制器屬於STM32產品家族。STM32系列共有1,000多款產品，出貨量已超過60億。透過新的併購，我們的產品將覆蓋所有的無線物聯網通訊協議。

(工商 )