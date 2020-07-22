看準5G投資大勢商機，國內首檔聚焦中國5G市場的ETF-復華中國5G通信ETF基金（簡稱FH中國5G，證券代號00877），今（22）日在櫃買市場掛牌交易，櫃買中心上午舉行掛牌典禮；投資人在台灣即可藉由一籃子股票布局的ETF，省去選股的煩惱，直接掌握中國5G產業最新發展及投資商機。

櫃買中心表示，復華中國5G通信ETF追蹤指數為「中証5G通信主題指數」，該指數是由中証指數有限公司所編製，以「中証全指指數」之成分股為篩選母體，成分股係於上海證券交易所及深圳證券交易所交易之A股股票，按最近一年（新股為上市以來）日均總市值及日均成交金額由高而低排名，分別剔除後20％的股票之後，再從中選出產品和業務與5G通信技術相關之股票作為指數成分股。

復華投信表示，5G是中國大陸官方「新基建」政策重心，且建設才剛起步，成為今年陸股最具題材面及基本面的議題之一，預估5G投資主題因為有國家政策支持、最大市場商機及深度互聯網應用及完整產業鏈加持，相關5G主題指數將是陸股投資亮點。為提振疫後經濟，中國大陸官方推出的「新基建」，預計七大領域年內投資規模將達人民幣1.2兆元，以5G為領頭羊。另5月兩會中亦宣布，估計在2020～2025年的六年間，將投資1.4兆美元發展5G及AI等關鍵技術。

復華投信指出，2020年中國5G網路進入高速建設期，也讓中國5G從投資概念，真正轉化成由業績、技術、政策三大利多所驅動的價值投資，預計未來五年都需要大量的網路基礎建設，將為上游設備製造商帶來大量收入及投資機會。

(工商 )