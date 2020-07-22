民進黨桃園市議員王浩宇遭發起罷免連署，罷免總部20日上午赴中選會送件，遞交第一階段提議人名冊與提議連署書。有年輕人指出，原本是希望王浩宇能處理路平問題，但情況卻一直沒改善，對此王浩宇也做出回擊，表示「罷免理由，就這樣？」

王浩宇在臉書PO出一段影片，年輕人談路平問題，表示希望王浩宇議員上台之後可以處理，有時候公告說幾號會重鋪（路），當時就會想說會重鋪就沒關係，但像是中原大學附近，原訂6月多要重鋪，一直到7月多仍沒進度，路面甚至變得更危險，自己還曾因此摔車，「我會覺得說，這議員到底在幹什麼」。

對此，王浩宇表示，「以前中壢的路有多爛你知道嗎？明明我上任以來就非常關心路平，真的要攻擊這個嗎？真的不要把中壢人當笨蛋」。

網友則有不同看法，留言說「中原附近已經平很多了吧，這小孩 住在平行時空？」「傻眼！我不喜歡王浩宇，可他是真的有在做事，不要因為反而反，噁心！」「路也許不平，但騎車的也不是慢慢騎吧」「笑死，開錯戰場了吧」，但也有人不滿王浩宇的說法，表示「現在是在檢討人民？」「連受訪者都要批鬥真是格局狹小啊」。

（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)