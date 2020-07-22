相信快速從情侶步入婚姻，也是有幸福的可能，但很可能時間不足以好好認識彼此，婚後終究出問題！女星韓琳近日在節目中談及過往的那段婚姻，表示當初跟前夫僅交往3個月，就不顧對方父母反對而閃婚，婚後發現男方從自身到家裡都是問題，甚至後來克服不孕條件懷孕，還被前夫誣陷不檢點，孩子不知是誰的。

韓琳作客《新聞挖挖哇》，聊到前一段婚姻，表示跟前夫交往不久就想結婚，沒想到有意見的是對方父母，還曾在電話裡說「會去演戲的人都是不正經的人」，懷疑她個性或其他方面肯定有問題，不然怎會讓過去的交往對象跑掉，這類話語傷她很深，但男方過程中卻沒幫她平反任何一句話，但韓琳考量後，仍選擇結婚。

而她婚後發現，丈夫沒有工作，整天在家不出門，也不幫忙做家事，韓琳念了兩句，竟被婆婆回嗆：「兒子在家都是我們顧好好的」，還說她拍戲應該賺很多，由她拿出來花用就好，讓韓琳疑惑又憤怒，覺得公婆根本是在幫兒子找一個媽媽而不是老婆，「放去她家，讓她養的意思嗎？」。

此外，婚後韓琳想生孩子，卻發現不會養家的丈夫，連精蟲品質都很差，不但數量稀少，活動力也不足，讓懷孕難上加難，而她卻因久久未懷孕而被婆婆嘲諷非難，最後韓琳用盡辦法努力懷上了小孩，男方竟人間蒸發，還到處說她私生活不檢點，小孩是跟亂搞才懷上的，更單方面向法院訴請離婚，讓韓琳傻眼又心寒，但也表示當下其實鬆了口氣，因此果斷切了2年婚姻。

(中時新聞網)