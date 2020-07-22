根據美國媒體報導，湖人退役名將、前總管魔術強生今天在網路上發表言論，力挺詹姆斯獲得本賽季例行賽MVP。

外界至今評估本季例行賽MVP得主應該會落在湖人一哥詹姆斯以及公鹿當家球星「字母哥」阿提托康坡兩人的身上。

魔術強生表示，詹姆斯幾乎場場拿到大三元數據，每場貢獻25分、10助攻、8籃板。此外，他的防守也非常出色，更是當今體壇最好的球隊領導者，因此，MVP非他莫屬。

現年35歲的詹姆斯，本賽季至今平均出場34.9分鐘，交出25.7分、10.6助攻、7.9籃板、1.2抄截的數據。

魔術強生除了支持詹姆斯奪得MVP外，還大膽了預測其他獎項，毫無疑問灰熊莫蘭特將拿下年度最佳新秀，年度最佳防守球員是湖人「一眉哥」安東尼戴維斯，年度最佳教練是灰熊教頭傑金斯，最佳進步獎則是鵜鶘英格拉姆。

魔術強生說，「至於年度最佳經理，我無法在萊利、傑里韋斯特、羅伯佩林卡和肖恩馬克斯之間做出決定，我認為他們中每個人都有當選的理由。」

(中時 )