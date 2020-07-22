廂型車由北往南行駛台三線大湖路段，被對向小貨車跨越雙黃線撞擊後打滑側翻。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

小貨車車頭毀損。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

台3線小貨車撞廂型車

台三線132公里苗栗大湖路段，20日下午3點多發生1起翻車事故，林姓男子駕駛廂型車載著朋友由北往南行駛出遊，遭遇對向車道由宋姓男子駕駛的小貨車打滑撞擊，箱型車先是向前滑行後，失控翻覆於北上車道，所幸車上的人都有繫安全帶，僅受輕傷，肇事雙方均未酒駕。

近逢午後雷陣雨，天雨路滑，用路人開車一定要小心！苗栗縣大湖鄉20日下午3點多下起傾盆大雨，林姓男子開著廂型車載著車內5名友人，從台北南下準備到知名景點薑麻園使用安心旅遊專案，行經台3線132公里處苗栗大湖路段時，遭到對向宋姓男子駕駛的小貨車跨越雙黃線撞擊後側翻。

廂型車側翻後，林男與友人趕緊從後車廂脫困，消防局指出，消防人員到場後，6人皆以自行脫困，僅有1名坐在副駕駛座的謝姓男子手臂擦傷，大湖分隊救護人員確認患者生命徵象穩定，進行傷口清洗、止血、包紮，其餘乘客皆無大礙。

宋姓小貨車駕駛表示，自己與友人由南往北行駛要去大湖訪友。警方研判肇事原因可能是午後雷陣雨路面溼滑，再加上小貨車車速過快，轉彎時跨越雙黃線擦撞箱型車的左後方，導致廂型車失控打滑翻覆到對向車道，不過肇事責任及事故原因還有待進一步調查釐清。

(中時 )