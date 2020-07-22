在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，居家辦公的防疫工作型態帶動平板、個人電腦與伺服器晶片需求，德州儀器（Texas Instruments）上季獲利與本季展望均優於華爾街預期，周二盤後股價小漲0.79%，報136.55美元，稍早前一度漲2.6%。

周二現貨市場德儀收跌0.8%，為135.48美元。

德儀通常較同業率先公布季報，其業績表現被視為是晶片產業與其他以半導體為主要零組件之產業的體質指標。

德儀公布第二季營收為32.4億美元，較去年同期的36.7億美元下滑12%，但優於市場預估的29.5億美元。

德儀表示，整體營收下滑，主要受汽車晶片銷售暴跌40%影響，否則第二季營收只較去年同期減少3%。此外，在遠端工作需求帶動下，個人電子設備晶片營收大幅成長20%。

德儀第二季淨利年增6%，為13.8億美元，合每股盈餘1.48美元，優於去年同期的每股盈餘1.36美元，並超出華爾街預期的88美分。德儀表示，上季每股盈餘包括一筆未納入原先預測的每股33美分收益。

德儀預估第三季營收介於32.6億～35.4億美元，每股盈餘介於1.14～1.34美元，優於市場預估的營收31億美元與每股盈餘1美元。

(時報資訊)