高雄前市長韓國瑜傳出在8月15日補選投票前，將現身輔選市長候選人李眉蓁，黨主席江啟臣也表示，黨內所有同志願幫忙百分之百歡迎。但有一些韓粉卻擔憂，現階段任何的公開露面，對剛被罷免的韓國瑜都不是好事，並持百分之百反對態度。

挺韓的潘姓網友21日貼文表示，對於有幕僚、黨務人士建議韓國瑜輔選李眉蓁，他認為，韓國瑜出來，韓粉鐵定開心，但對韓國瑜恐不是好事，今年上半年總統大選、高雄罷免，排山倒海的網路改圖梗謠言、鋪天蓋地的抹黑文章、1450和WECARE抨擊。韓市長好不容易才能休息，僅隔2個月又要公開露面站台李眉蓁，會給對手源源不絕的攻擊空間。

潘姓網友認為，「李眉蓁必須想清楚自己的選戰策略，鋪陳自己的基調、市場區隔，去思考「和陳其邁不一樣在哪裡？」，「要市民選擇妳，而不是陳其邁的最大理由是什麼？」。且更重要的是：「高雄在歷經罷韓事件後，國民黨除了推派年輕人出來以外，有無力陳為何高雄又老又窮，而且又要被政治操弄走回頭路」。

他直言，「高雄市長補選江主席必須肩負最大責任，14位縣市長都要來輔選，甚至新北的侯市長來這都很好，這次給縣市長們好好表現的機會，其實真的不差韓市長。

挺韓的潘姓網友在臉書PO文，發表評論。(圖/翻攝自 潘姓網友臉書)

最後，潘姓網友強調，韓粉們若真愛韓市長就不要害他，並建議，韓市長在臉書表達支持，乃至拍照、合影都已經算「輔選支持的最大極限」，「任何的公開站台合體，都不適宜」。

(中時新聞網)