惹到前女友的下場慘慘慘啊！新北市三重警分局就因王姓男警因腳踏兩條船惹到「連姓前女友」而爆出複雜傷神的員警「四角戀」。連姓女警曾與王男交往，分手後得知王男竟在交往時劈腿同所的菜鳥馮姓女警。怎料，連女卻各種不放過，在值勤時對馮女百般刁難還造謠她是「花蝴蝶」周旋在男人之間；更與現任男友公器私用，私下過濾警用監視器，調查馮女與王男的行蹤，舉止超失控。

據《自由時報》報導，這件錯縱複雜的三重員警四角戀，開端全是因王姓男警腳踏兩條船。王男與連女交往時，同時猛烈追求當時仍在受訓尚未分發單位的馮女，馮女氣質出眾，個性又相當開朗的樣貌深深吸引著王男，而王男瞞著已有女友的身分順利和馮女在一起。

命運安排下，馮女畢業後分發到與連女相同分局服務，連女才發現被戴綠帽。憤而與王男分手並移情林姓學弟，更將對王男劈腿的憤怒轉嫁在學妹身上，仗著學姊身分在工作上欺壓馮女外，還四處放假消息說連女是「花蝴蝶」、周旋男人之間、破壞他人感情等等。

誇張的是連女的新歡學弟疑似為討好女友，竟擅自使用警用監視器，過濾出王男與馮女相處的監視器畫面，完全把警察的良知拋於腦後。同所其他員警看不下去連女的荒唐舉止，好意提醒馮女，馮女憤而向長官檢舉。但馮女仍不停遭受學姊職場霸凌，內心完全有苦說不出。

三重警分局表示，於2019年接獲投訴後啟動調查，連女與其林姓男友因違反《新北市警察局治安監視錄影系統設置管理要點》懲處申誡一支。而馮姓女警則無奈調離現職。而目前馮女已走出傷痛，在新單位表現良好，熱心服務的態度深受附近民眾喜愛，提及往事，她則不願多作回應。

(中時新聞網)