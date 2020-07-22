中天（4128）自行估算第二季獲利，在旗下小金雞合一（4743）新藥授權金挹注下，單季稅後純益20.62億元，每股純益5.24元，由虧轉盈氣象明朗，今甫開市跳高漲停板，暫報76.2元，成交2687張，一掃上周以來連續跌停板陰霾，同時也向空頭嗆聲，該是有基本面作支撐，前波飆漲並非無基之彈。

中天股極短線的報復性反彈，也刺激合一股甫開市重返200元整數關卡，暫報200元，顯示盤前掛單跌停板者，係虛幌一招，該股開市成交578張，與中天一般，短多人氣在近期深跌之後，似有回籠跡象，後市不必過分悲觀。

此外，昨日震盪後仍屬弱勢盤跌的杏輝（1734）與杏國（4192）兩股，周三甫開市也臉色紅潤，分別暫報36.85元及71元，上漲4.39%、6.77%，顯示昨日帶量震盪，主力群確有逢低酌予吃貨回補，在生技族群仍是政策面大力扶持產業下，生技股整理後再出發仍審慎樂觀。

(工商 )