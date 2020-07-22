美股21日那指、費半走軟，改由道瓊、標普500接棒上漲，台股22日開在12,389.76點，權王台積電（2330）開在381元，壓抑指數呈現小跌，隨後買盤拉抬，聯發科（2454）、聯電（2303）、群創（3481）往上攀升，生技股也重啟漲勢，指數由紅翻黑。

美國科技類股因獲利了結賣壓出籠而走軟，壓抑那斯達克指數、費城半導體指數從高點拉回，但IBM、可口可樂（Coca-Cola）財報傳佳音，市場期盼華盛頓將推出另一輪財政刺激方案，則激勵道瓊工業平均指數、標準普爾500指數走揚。

道瓊工業平均指數21日上漲0.6％（159.53點）、收26,840.40點。那斯達克指數下跌0.81％（86.73點）、收10,680.36點。費城半導體指數下跌0.66％（13.88點）、收2,096.59點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美元貶值效應，帶動國際資金轉進新興市場，商品原物料上漲，推升通膨預期，道瓊指數、標普500指數成分股有超過40％是跨國企業，美元貶值將有利提升營收及獲利率。

范振鴻指出，在台股部分，台積電刷新天價，占台股權值26.59％，比重越來越高，21日台積電貢獻指數漲幅65％，盤中指數高點12,450.16，距離加權指數的歷史高點12,682，只差232點，台積電對指數的影響越來越大，由於近期美股一動，台股就大噴，照這樣走勢來看，指數在短期內突破12,682點可期。

(工商 )