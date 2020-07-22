雖然現在提倡生男生女都好，但還是有不少人認為女兒多少會比兒子貼心和乖巧一些。近日就有網友發出一系列女兒在家玩耍的照片，讓網友發問：「生女兒真的比較乖嗎？」
原PO在《爆廢公社公開版》貼出5張戲劇性的照片，可以從中看出女孩在家裡玩耍，原本雙手抓著窗廉晃來晃去，後來漸漸往上爬，像俠女一般愈爬愈高，沒想到之後把整組窗簾都拆了，家中的貓咪還衝過來關心，對比一旁淡定玩電腦的兒子，強烈的反差讓許多網友看了都哭笑不得。
貼文一出，吸引超過1萬人按讚、近1600則留言回應；不少網友看到之後紛紛直呼「人家是俠女轉世」、「後面來了一隻看戲的貓」、「未來的攀岩好手！」也有不少人分享自身經驗，「我女兒也是像猴子一樣皮，沒有比較乖這回事」、「 生女兒比較乖？我原本也這麼想，直到生了兩個女兒才知道是我在幻想。」
文章來源：爆廢公社公開版
(中時新聞網)
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