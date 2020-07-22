中國的華泰金融正研擬計畫，將加大為中國散戶投資人提供更多海外投資機會，目標超越頂級公司例如富途證券。

華泰執行長Levin Wang在接受路透訪問時指出，特別是海外中國投資者也正在增長，無論其身處海內或海外何處，都能使用該公司平台輕鬆地購買股票。位於香港的華泰金融此前專注於機構投資業務，在上周正式推出一款股市交易App漲樂全球通(Zhangle Global)，目標之一為吸引數百萬的海外投資人。

華泰金融母公司華泰證券為中國第三大證券商，其在去年成為首家使用倫敦-上海股市連繫機制(滬倫通)的公司，並籌資了17億美元。

華泰金融利用集團的支持，漲樂全球通App旨在吸引中國增長中富裕階層去投資海外，從投資香港和美國股市開始，希望在明年能提供新加坡和英國的交易服務。

中國富人數量正在增加，根據貝恩諮詢和中國招商銀行(China Merchants Bank)去年九月的報告指出，擁有可投資資產超過1000萬人民幣的中國人，預計在2019年底將達到220萬人。

(時報資訊)