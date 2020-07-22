受新冠肺炎疫情衝擊，社群媒體Snapchat母公司Snap第二季虧損擴大，受此打擊，周二Snap盤後股價大跌逾6%，稍早前一度暴跌11%。

Snap表示，宅經濟帶動電商與遊戲等產業增長，使廣告業務前景出現好轉跡象。此番發言使盤後股價跌幅收斂。

Snap公布第二季營收年增17%，為4.54億美元，優於華爾街預期的4.42億美元。淨損3.26億美元，每股虧損23美分，較去年同期的淨損2.55億美元、每股虧損19美分惡化。經調整後淨損為9560萬美元、每股虧損9美分，高於去年同期的淨損7870萬美元、每股虧損6美分，但符合市場預期。

第二季每日活躍用戶收季增近4%、年增17%，為2.38億，大致符合市場預期。Snap表示，所有地區的用戶數都較上季與去年同期成長，並預估第三季每日活躍用戶數介於2.42億～2.44億。

基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，Snap不提供第三季財務預測。

(時報資訊)