英系監委不滿核能流言終結者創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投，獲中選會審議通過將在明年公投，原定今天對外說明，該公投未辦聽證，且有爭點，中選會顯有疏忽怠職。但上午臨時取消記者會，將擇期再開，有監委表示，臨時改期，是因為主查監委認為今天「新聞太擠」。
中選會去年底舉行委員會議，審議通過核能流言終結者創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，將在明年8月28日舉行公民投票。
但英系監委質疑，耗資10億、投入22萬人力辦理公投，中選會對「核四啟封商轉發電」公投提案，竟未辦理聽證，未能就提案理由書的各項爭點逐一釐清，即通過公投案決議，有疏忽怠職情事。
但公投法未明定舉行聽證會是必要條件。本報上午致電主查監委田秋堇但電話未回應。但有監委說，主查監委認為今天「新聞太擠」，有黑鷹直升機彈劾案，立法院又有重要議程，因此希望改在下周再開記者會。
(中時 )
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