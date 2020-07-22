期交所公告調整電子期貨契約（TE）、金融期貨契約（TF）、臺灣50期貨契約（T5F）、櫃買期貨契約（GTF）、富櫃200期貨契約（G2F）、非金電期貨契約（XIF）、電子選擇權契約（TEO）、金融選擇權契約（TFO）及8檔標的證券為受益憑證（元大台灣50ETF等）股票期貨與選擇權契約所有月份保證金金額，並自22日一般交易時段結束後起實施。

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