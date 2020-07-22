從發票對獎app出發，到雲端發票載具歸戶服務，延伸結合會員卡管理、生活繳費、消費評論等多樣化功能的「發票存摺＋統一發票對獎機」app近日傳出喜訊，該程式突破400萬次下載，累積超過20萬個用戶好評，雙版本評價高達4.8顆星，並多次登上Google Play商店和App Store下載推薦排行榜。

「發票存摺＋統一發票對獎機」app是由台灣Fintech團隊睿點行動所開發，執行長陳碧勳表示，對消費者來說，對發票並不是剛需，維持天天掃發票進APP是很困難的一件事，更何況兩個月才開獎一次，如何讓用戶願意下載並留存在手機上更是關鍵，唯有盡可能貼近消費者需求，才能提高用戶黏著度。

陳碧勳強調，不同於坊間發票對獎app，「發票存摺＋統一發票對獎機」除了具備QR code掃描對獎及串接財政部電子發票服務平台之外，主打一次整合所有載具歸戶，包括手機條碼、信用卡、悠遊卡、一卡通、跨境電商等載具都能集中管理，更提供信用卡帳單、水費、電信費、停車費等生活繳費服務，繳完費直接將發票存入，讓消費、繳費都能透過單一程式完成。

發票存摺團隊還提到，發票存摺上線兩年多來，總計存入超過五億張發票，其中高達兩億張發票屬於雲端發票，省下的紙本可以種下12,500顆十年大樹，使用雲端發票的比例今年更提升到近70％，遠高於全台灣使用雲端發票的比例。

而讓「無紙化消費更無痛」是發票存摺開發的心法，為提升消費者使用雲端發票的動力，提供了多樣的任務回饋。發票存摺與全台眾多店家合作，如時常購買美妝保養品的用戶，只要掃描相關發票，就可以獲得保養品試用的專屬任務，完成後還可以拿到發票存摺專屬點數iB金幣，至合作商城兌換商品。

此外，發票存摺指出，科技進步、民眾消費行為也複雜化，不同於其他發票對獎app採商品導購，發票存摺是透過大數據運算，整理出消費輪廓，對C端用戶來說，能進一步分析自己的消費時間、地點、類型，藉此了解自己的消費行為，同時app能精準推薦專屬的優惠資訊；對B端來說，也能透過發票存摺數據進行精準行銷，結合品牌推廣、優惠合作、問卷調查等，進而提供真正有需求的用戶，準確的商品優惠訊息與體驗資訊，創造B端、C端雙贏模式。

(工商 )