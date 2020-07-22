中國大陸廣東羅定市第四中學（原雙東中學），20日上午11時30分，發生了一起驚悚意外事故。一名男學生在走廊模仿已故知名球星Kobe的招牌動作「後仰跳投」（fadeaway），卻不慎翻出圍牆墜樓，一旁的同學見狀趕忙衝上前搶救，卻仍為時已晚，只能眼睜睜看著男學生墜樓。

根據《頭條新聞》報導，這起墜樓意外發生於該校走廊2樓，影片中穿著白色上衣的男學生，原本在和一群同學聊天，突然心血來潮模仿已故知名球星Kobe「後仰跳投」的投籃動作，卻在落地時不慎翻出圍牆。

周遭的朋友見狀立即衝到圍牆邊，試圖抓住男學生救援，卻仍慢了一步，只能看著他墜樓，隨後正在附近執勤的員警則在第一時間將男學生送往醫院急救；目前已知墜樓的少年全身多處骨折，在醫院接受治療。

許多大陸網友看完影片紛紛驚呼，「希望不要傷著脊椎、腦袋」、「讓人心驚膽戰」、「這個護欄也太低了，好嚇人」、「看到心緊繃了一下，望平安」、「希望孩子沒事」，而台灣也有網友留言表示，「是學Kobe不是找Kobe」、「用生命敬致Kobe」、「旁邊的人也拉不住他吧？那重量人只會跟著一起掉下去」。

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(中時新聞網)