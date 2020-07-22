昔日台南北區美國學校舊址（開元振興公園北側空地）將變身青銀共創特色市集—『阿嬤妳看』(American)市集！

為促進區域均衡發展並鼓勵青年返鄉創業，台南市北區區公所透過都市發展局向內政部營建署申請「城鎮之心工程計畫」經費補助，預計將北區美國學校舊址改造為青銀共創特色市集—『阿嬤妳看』(American)市集，並同步翻修基地外圍人行道，營造友善人行空間，日前已獲中央審查通過，核定補助750萬元。

計畫基地為北區美國學校舊址（開元振興公園北側空地），位於開元路以南、長榮路以東、開南街以西，幅員廣闊，又處市區核心地帶，為在地居民及人潮主要活動範圍，都發局長莊德樑表示，美國學校舊址改善計畫即將開始進行規畫設計，預計明年施作完成。

台南市長黃偉哲說，開元路人行步道年久失修，美國學校舊址大門圍牆老舊，且周邊人行動線無法串連，因此，將改善人行空間環境，重新翻修環園步道，並配合美國學校人文特色設置市集平台、簡易綠美化及施作附屬公共設施，打造可讓市民休憩及集會活動的公共空間。

屆時，北區區公所及社區發展協會將會邀請大學USR(大學社會責任推動中心)、各社區發展協會、在地企業、青農團體、有機友善農民社團及青創協會提案，以青農市集、有機友善市集和青銀共作進行策展，利用台南季節性物產和友善耕作農產結合在地古早味記憶，推出主題特色市集和行銷活動特色市集，為青農、偏鄉小農及小資族搭起展售平台，實現「城鄕攜手、青銀共創」北區地方創生發展願景，讓北區成為宜居又蘊含歷史記憶的特色城鎮。

(中時 )