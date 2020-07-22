在台積電領軍助攻下，台股昨天（21日）來到12450點，今天續上攻至12479點，距離卅年前的12682點，剩下不到200點的距離。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣經過卅年辛苦調整，終於回到當年「台灣錢淹腳目」即將崩潰的前夕，這卅年對很多資深的老股民是一場漫長調整的歲月。他說，這幾年台積電把護國神山角色發揮到淋漓盡致的地步，如果台積電股價邁向400元，台股跨過12682點也將水到渠成，這一盼足足盼了卅年，台灣不容易啊！

謝金河指出，1990年2月16日這一天，台股衝到12682的歷史最高點，然後步入崩潰的噩運，台股一年之內跌到2485點，很多股民財富一夕葬身股海。在那個年代，新台幣從40.6升值到25.56，台幣升值帶來澎湃的熱錢，從1985年到1990年，5年之間，台灣的股市大漲20倍，房地產也大漲10倍，全台陷入瘋狂狀態。

1990年，羅大佑的「戀曲1990」傳唱大街小巷，謝金河說，記得在一場演講中，提醒台灣可能陷入卅年的災難噩運，投資人最好把股票、房地產賣光，並遠離股市，他是最早唱衰台灣的人。那個時候，台幣升值到盡頭，由升轉貶，資金轉向外逃，此時的中國大陸正發生六四天安門事件，當時大陸百廢待舉，工資便宜、土地幾乎不要錢，懂得高檔出脫台灣股票、房地產，全力押注大陸的人，像康師傅、旺旺、寶成蔡家、正新、巨大及郭董等，都成了最大贏家。

謝金河提到，過去卅年，大陸經濟大浪是人類歷史僅見，台灣的人流、物流、金流，三流全被對岸吸乾，現在大家看到強大的中國大陸，卻忘了其膨脹卅年累積的巨大泡沫，台商是大陸崛起卅年的贏家之一，而且台灣的產業經過卅年調整，也逐漸懂得趨吉避凶之道，這是台灣逐漸甦醒的轉捩點。

(中時新聞網)