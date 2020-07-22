美國司法部昨（21）日正式起訴2名大陸籍駭客，指控他們竊取新冠肺炎相關研究資料及國防機密，造成全球數百人受害。

路透社報導，美國司法部昨日正式起訴2大陸公民李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及董佳志（Dong Jiazhi，音譯），指控他們多年來進行網路間諜行動，竊取武器設計、藥品資訊、軟體原始碼，以及大陸異議人士的個人資訊。

美國官員指出，這2人是北京政府的承包商，並非經過完整訓練的間諜，不過他們的行動也顯示，北京有意對境內駭客的行動睜一隻眼、閉一隻眼。

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(中時新聞網)