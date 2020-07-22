批北京漠視！美正式起訴2陸駭客 控竊新冠、國防機密 09:342020/07/22 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國司法部21日正式起訴2名大陸籍駭客，指控他們竊取新冠肺炎相關研究資料及國防機密，造成全球數百人受害。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國司法部昨（21）日正式起訴2名大陸籍駭客，指控他們竊取新冠肺炎相關研究資料及國防機密，造成全球數百人受害。 路透社報導，美國司法部昨日正式起訴2大陸公民李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及董佳志（Dong Jiazhi，音譯），指控他們多年來進行網路間諜行動，竊取武器設計、藥品資訊、軟體原始碼，以及大陸異議人士的個人資訊。 美國官員指出，這2人是北京政府的承包商，並非經過完整訓練的間諜，不過他們的行動也顯示，北京有意對境內駭客的行動睜一隻眼、閉一隻眼。 （持續更新） (中時新聞網) #起訴 #駭客 #行動 #國防機密 #美國司法部 也許您會感興趣 推薦閱讀 美只是受駭人？川普早放寬CIA對陸俄神秘網攻 不只偷還搞破壞 07:102020/07/18 國際 不法事件層出不窮... 比特幣價值仍難撼動 04:102020/07/20 全球財經 涉司法黃牛遭起訴 民進黨苗縣議員羅貴星：遺憾委屈 13:072020/07/20 政治 謝和弦用藥驚留後遺症 直播一開口眾人擔憂「明顯不同」 16:182020/07/20 娛樂 1300萬元巨額資金來源不明 江村貴涉貪遭追加起訴 23:502020/07/20 社會 蘇啟誠抗議案 曾銘宗控吳釗燮誣告不起訴 10:322020/07/21 社會 玉山「行動付款通」 一鍵呼叫多家付款 11:072020/07/21 財經 元祖食品二少東婚變 挨告通姦千金獲不起訴 11:322020/07/21 社會 玉山銀行「行動付款通」 首創一鍵呼叫多家行動銀行付款服務 11:202020/07/21 財經 玉山首創行動付款通 04:102020/07/22 全球財經 國際熱門新聞 不跟英國全面封殺華為！又一歐盟大國表態了 - 國際 美日死破千人！川普終於認了：新冠疫情會更慘 - 時事 英開鍘華為 「五眼」這國表態：我們不跟進 - 國際 躺中槍？若歐盟封殺華為 傳北京恐拿兩大勁敵開刀 - 國際 丟臉丟到家！逼肯爺退選 豐臀金氣炸出狠招 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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