立法院花了將近3天3夜時間，不斷電的完成《國民法官法》草案三讀程序，立法架構大致底定。時力力量立委王婉諭說，整個審查過程，清楚暴露朝野對參審、陪審制仍欠缺了解，結果執政黨卻不願打開大門對話，「民意代表強行通過的法案真的代表民意嗎？我想，民進黨這次不是為了進步而改革，純粹只是為了改革而改革」。

立院臨時會院會自本周一起開始審查「讓國民法官參與審判」的《國民參與刑事審判法》草案，歷經近3天3夜的時間，完成113條條文審查，通過二讀；今通過三讀程序。

對此，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，民進黨強推《國民法官法》，不曉得是天真還是欺瞞，明明知道立法後不可能實現司法改革，結果卻刻意欺騙老百姓；為了掩人耳目，還把「國民參與刑事審判法」草案名稱改成《國民法官法》，混淆參審與陪審的精神。

林為洲指出，司法體系本來是此次立法要改革的對象，結果，原先主張「陪審制」的民進黨，面對司法建制體系提出的「參審制」立法版本，卻是全盤接受、全面投降，價值與理念已完全棄守，令人瞠目結舌。他說，這也隱喻著，未來的國民法官在進入審判庭後，在面對職業法官的威權性，勢必也將像此刻的民進黨團一樣，淪為「散兵游泳般」的面對司法建制體系。

時代力量立委王婉諭則表示，她實在找不到理由為何民進黨非得用這種不斷電的方式，倉促通過這部重大法案；尤其，在審查過程中，朝野都暴露出對參審、陪審制仍欠缺了解。因此，執政黨是應該用更多時間、做更多說明，逐一澄清、修正立法方向與條文，並讓人民了解為何要推動陪審或參審。

「我想，民進黨這次不是為了進步而改革，純粹只是為了改革而改革。」王婉諭說，民意代表強行通過的法案真的代表民意嗎？民意真的希望立法院用這種方式粗造立法嗎？此次立法的過程與內容，實在讓她難以理解。

民眾黨立院黨團總召賴香伶表示，此次立法品質非常不好，但執政黨仍選擇用人數優勢強渡關山，這勢必將對司法改革的法案造成非常大的問題，「國會不該這樣審法案，尤其是這麼重要的法案，期期以為不可。」

(中時 )