大聯盟球員最響應「黑人平權」的紅人隊明星球星瓦托（Joey Votto）說到做到，在今（22）日對老虎隊的熱身賽前唱國歌時單膝跪地，隊友賈瑞特、厄文、布蘭迪諾響應，4人一起高調完成表態。

瓦托在6月為《辛辛那提詢問報》投書，認為應該好好理解有色人種在美國的經歷。在本月初的一次練球中，他也在球場上穿了一件象徵支持黑人平權運動的T恤。今天托又以行動來表態，他在唱國歌前表示，這當然是一個有爭議的話題，因此他發表一篇投書，之前也穿上這件衣服，因為那根本就是人權問題。

大聯盟的黑人平權運動不像NBA那麼強烈，而從沃托的說法似乎可看出他應該不會屈服，他強調：「我認為這是對的，我說了這些話，並開始採取立場，因為這整件事情似乎不公平，我適時行動表達支持（黑人平權）。」

在明尼阿波利斯警方殺死黑人弗洛伊德等一連串執法過當事件後，沃托、賈瑞特一直在談論種族問題，連熱身賽也不忘表態，接下來要看球季開幕後是不是會持續有動作。

(中時 )